Более 350 спортсменов поучаствовали в турнире по спортивной гимнастике в Балашихе

Межрегиональный турнир по спортивной гимнастике «Первый. Космический!» прошел в новом центре спортивной и художественной гимнастики «Балашиха». Его посвятили 68-й годовщине запуска первого в мире искусственного спутника Земли, сообщает пресс-служба администрации округа.

Поддержать участников со всей России пришли летчик-космонавт России, Герой России Александр Лазуткин, тренеры и семьи спортсменов.

«С третьего класса гимнастика является неотъемлемой частью моей жизни. Именно этот спорт помог мне пройти отбор в отряд космонавтов и облегчил адаптацию. Гимнастика — это не просто тренировки, а особый вид спорта, формирующий характер и дисциплину. Тем, кто мечтает о большом — будь то спорт или космос, — хочу сказать: стремитесь к своей мечте. Она должна стать реальностью не ради наград, а ради ощущения собственной силы и способности на великие свершения», — сказал Александр Лазуткин.

Одним из победителей соревнований стал восьмилетний Дима Поддувалов из Балашихи, завоевавший 1 место в упражнениях на кольцах.

«Я занимаюсь спортивной гимнастикой с 6 лет, и мне это очень нравится. Каждый день на тренировках я узнаю что-то новое и становлюсь сильнее. Раньше я уже участвовал в турнирах, в этот раз выступал еще в вольных упражнениях. Было не слишком сложно, но я очень рад результату и горжусь собой!» — рассказал Дима Поддувалов.

В турнире приняли участие более 350 спортсменов в возрасте от 4 до 14 лет из разных городов России: Пензы, Калуги, Обнинска, Москвы, Балашихи и других городов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.