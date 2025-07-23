Более 300 участников собрал III Кубок Сергея Карякина по шахматам в Домодедове

В парке «Ёлочки» Домодедова в Международный день шахмат состоялся уже третий по счету Кубок гроссмейстера Сергея Карякина. Открытый турнир объединил более 300 участников из разных уголков Подмосковья и других регионов России. Для многих это была возможность не только проверить свои силы, но и лично пообщаться с чемпионом мира по блицу и рапиду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования прошли по швейцарской системе в семь туров — без выбывания, с подбором соперников по количеству набранных очков. Участников разделили на категории в зависимости от возраста и уровня подготовки. Турнир вновь стал одним из самых массовых шахматных событий в округе.

«Турнир набирает обороты. Участники уже привыкли к нашей площадке. В этом году около 300 человек — отличный результат», — отметил спортивный судья всероссийской категории Анатолий Кличев.

Среди игроков были как юные шахматисты, так и те, кто посвятил этой игре всю жизнь.

После завершения туров состоялась церемония награждения. С теплыми словами к участникам обратилась глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

«Шахматы учат терпению и стратегическому мышлению. Рада, что все больше участников выбирают этот вид спорта. Спасибо вам за участие!» — сказала Евгения Михайловна.

Почетным гостем турнира стал Сергей Карякин — чемпион мира по блицу и быстрым шахматам. Он поблагодарил всех, кто развивает шахматы на местном уровне.

«Шахматы развиваются очень динамично. Это вид спорта, к которому тянутся и дети, и взрослые. Мы продолжаем нашу работу», — отметил гроссмейстер.

Кульминацией праздника стал сеанс одновременной игры, в котором победители турнира сразились с самим Сергеем Карякиным.

Шахматы в Домодедове продолжают набирать популярность — и Кубок Карякина стал еще одним шагом в развитии интеллектуального спорта в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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