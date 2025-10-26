Более 300 спортсменов приняли участие в первенстве по самбо в Щелкове

На базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» 25-го октября состоялось второе открытое первенство по самбо на призы главы городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в соревнованиях приняли более 300 юношей 11-12 и 13-14 лет. Статистика события довольно внушительна: под сводами манежа собралось 30 спортивных команд, представляющие 5 регионов страны.

В торжественном открытии соревнований и в церемонии награждения совместно с коллегами принял участие директор УСК «Подмосковье» и депутат Совета депутатов Кирилл Андреевич Строков.

Самбо — национальное единоборство, которое зародилось и развивается в России. В Щелкове это направление успешно представляет клуб «Самбо 21 век». Его основатель и главный тренер Андрей Буланцов выступил инициатором подписания соглашения с областной федерацией, заключенного в феврале 2023 года. Благодаря этому сотрудничеству самбо активно развивается на территории Щелкова и соседних округов, привлекая все больше юных спортсменов и укрепляя спортивные клубы.

Соревнования прошли на самом высоком уровне — и это далеко не предел. Впереди местных борцов ждет еще множество спортивных сражений на центральной арене манежа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.