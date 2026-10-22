Более 300 юных спортсменов выступили на первенстве по киокусинкай в Химках

Первенство спортивной школы «Химки» по киокусинкай собрало в комплексе «Юбилейный» свыше 300 детей из Химок и ближайших городов Подмосковья. Турнир прошел на призы химкинской федерации карате, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» состоялось первенство спортивной школы «Химки» по киокусинкай на призы химкинской федерации карате. В соревнованиях участвовали более 300 детей из Химок и ближайших городов Подмосковья.

На татами выходили в том числе дошкольники. Для многих участников турнир стал первым крупным состязанием, где они смогли проверить технику и умение сохранять самообладание во время поединка.

Особое внимание уделили традициям киокусинкай. Перед выходом на татами спортсмены кланялись сопернику, судьям и флагу федерации. Этот ритуал подчеркивает уважение и дисциплину, лежащие в основе единоборства.

Необычным элементом судейства стал мешочек с рисом: его бросали, чтобы обозначить окончание боя. Секретарь первенства Иван Нечаев пояснил, что на этом турнире нельзя остановить поединок звуковым или световым сигналом. Мешочек служит наглядным сигналом для участников и судей, после чего раздается свисток и схватка завершается.

Такие соревнования помогают юным бойцам учиться держать удар, сохранять спокойствие и уважать соперника.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.