сегодня в 13:21

Более 30 знаков отличия «Готов к труду и обороне» получили спортсмены Люберец

Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» вручили воспитанникам отделения фигурного катания комплексной спортивной школы олимпийского резерва Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с директором КСШОР Дмитрием Коровкиным вручили 31 знак отличия ВФСК ГТО нашим фигуристкам и поздравили с наступающим международным женским днем. Поздравляю девушек с отличной сдачей норм комплекса!» — рассказал руководитель центра тестирования ГТО городского округа Евгений Петров.

Он также отметил, что в минувшие выходные спортсменки отделения фигурного катания КСШОР заняли два первых места в фестивале танцев на льду «Русский лед»: команда Pre-Novice B и команда Junior.

Евгений Петров напомнил, что сегодня, 6 марта, в городском округе Люберцы стартует проект для дошкольников «В школу с ГТО». Планируется, что в этом году нормативы комплекса ГТО сдадут около 1 100 дошкольников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.