сегодня в 20:18

Более 30 медалей получили борцы Солнечногорска на соревнованиях

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоялся открытый турнир по спортивной борьбе, посвященный битве под Москвой. Всего участвовали 250 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Московской, Владимирской, Рязанской и других регионов России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск.

Солнечногорск представляли более 60 борцов из разных клубов округа. По итогам соревнований Солнечногорские спортсмены заработали восемь золотых, пять серебряных и 18 бронзовых медалей.

«Такие мероприятия способствуют популяризации этого вида спорта среди молодежи. Мы гордимся достижениями наших спортсменов и уверены, что их успехи вдохновят и остальных борцов на дальнейшие победы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Данный турнир является традиционным. Его проводят уже 14 лет. В разных весовых и возрастных категориях участвуют как юноши, так и девушки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.