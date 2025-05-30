Более 250 спортсменов поучаствуют в заплыве на открытой воде SWIMCUP в Люберцах

Более 250 спортсменов примут участие в заплыве на открытой воде SWIMCUP-2025. Соревнования пройдут в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье» 31 мая на Кореневском карьере городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В субботу, 31 мая, Люберцы в шестой раз примут легендарный заплыв на открытой воде — SWIMCUP. В соревнованиях будут участвовать порядка 250 человек. Всех финишеров ждут медали, победителей — подарки от спонсоров. Наградят лучших спортсменов чемпионка Европы по плаванию Анастасия Чаун и призер Олимпийских игр Евгений Безрученко», — сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Люберец Владимир Сурков.

Спортсменов ждут дистанции на 1000, 2000 и 3000 м, командные эстафеты, для самых юных пловцов — детские старты на 100 и 300 м.

Начало соревнований — в 10:00. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.