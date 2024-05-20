Более 2,5 тыс зрителей посетили открытие сезона «Выходи во двор» в Серпухове

Свыше 2,5 тыс. человек приняли участие в матче-открытии нового летнего сезона «Выходи во двор» на полностью реконструированном стадионе «Спартак» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В первой игре третьего сезона команда Легенд отечественного футбола сумела переиграть сборную жителей городского округа Серпухов со счетом 7:4. Данная встреча прошла в рамках торжественного открытия стадиона «Спартак» после реконструкции.

​На газон обновленной арены в составе «Легенд футбола» вышли: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Василий Иванов и Александр Филимонов на позиции голкипера.

​Вместе с прославленными футболистами сыграл победитель розыгрыша от проекта «Суперлига Подмосковья» Дмитрий Истинов.

​Бессменным тренером команды является трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

​«Два года мы уже участвуем в этом замечательном проекте «Выходи во двор». Его инициатором стал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сегодня стартовал третий сезон и нам вдвойне приятно то, что начинаем мы его именно в этом прекрасном городе. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы у вас остались самые яркие впечатления от сегодняшнего футбольного праздника», — поделился впечатлениями капитан звездной команды Дмитрий Аленичев.

​Для 2,5 тыс. болельщиков на трибунах игру прокомментировал «голос» проекта «Выходи во двор» — спортивный журналист, депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

​​Как и в прошлом сезоне, перед стартом матча Легенд с жителями округа для местных юных футболистов были организованы мастер-классы от игроков из команды звезд российского футбола.

​Также в мастер-классах приняли участие спортсмены, прибывшие из Белгородской области. Более 70 учащихся белгородских спортивных школ по дзюдо, тхэквондо и карате киокусинкай продолжат свою тренировочную деятельность на спортивной базе «Лесная опушка». В городском округе Серпухов тренируются свыше 70 белгородцев, ранее приехавших в Подмосковье благодаря поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество».

​«Сегодня состоялся замечательный спортивный праздник. Матч выдался очень зрелищный. Огромное спасибо местной команде за достойную игру и футбольную эстетику. Очень рад, что побывал в прекрасном городе Серпухов. Стадион просто прекрасный. Приятно, что очень много детей пришли на мастер-классы. Основная наша задача — пропагандировать спорт и здоровый жизни, показать, что за счет занятий спортом можно в жизни добиться очень многого», — подчеркнул тренер «Легенд футбола» Валерий Гладилин.

​В рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи вы двор» команда «Легенды футбола» планирует провести 10 матчей с командами жителей Подмосковья. Встречи состоятся с мая по сентябрь 2024 года в 10 городских округах Московской области: Серпухов, Луховицы, Подольск, Одинцовском, Богородском и Наро-Фоминском округах, Солнечногорск, Дубна, Королев и округе Пушкинский.

​​За два сезона звездная сборная провела более 25 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

​Стадиону «Спартак» в Серпухове в этом году исполнилось 114 лет, он построен в 1910 году, а футбольное поле появилось еще раньше — в 1902. Последний раз его модернизировали к Олимпиаде-80. После реконструкции на стадионе появилось футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами на 2,5 тыс. мест, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, площадка для игры в волейбол и баскетбол, удобные раздевалки, душевые и массажный кабинет, а также лыжероллерная трасса и хоккейная коробка. Уже сейчас у юных футболистов есть возможность проводить тренировки на новом поле. Работы по реконструкции стадиона также производилась по инициативе губернатора Подмосковья в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.