Более 200 жителей Реутова пробежали забег «Наследники Победы»
Фото - © Администрация Реутов г. о.
Реутов отметил День Победы ярким спортивным событием — традиционным забегом, который в этом году собрал рекордное количество участников, сообщили в пресс-службе округа.
Более 200 человек разных возрастов вышли на старт, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и продемонстрировать свою приверженность здоровому образу жизни.
Соревнования проходили в парке «Фабричный пруд», где бегуны преодолевали дистанции 650, 1200, 2400 и 4800 метров. Перед стартом участники зарегистрировались, размялись и получили стартовые пакеты.
Особое внимание организаторы уделили безопасности: каждый бегун предоставил необходимые документы, включая медицинские справки, подтверждающие готовность к физическим нагрузкам.
Забег завершился церемонией награждения победителей, которая прошла в 12:00. Мероприятие в очередной раз доказало, что память о подвиге предков живет и в таких искренних, объединяющих инициативах.
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