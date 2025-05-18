Более 200 жителей Реутова пробежали забег «Наследники Победы»

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сегодня в 06:25

Реутов отметил День Победы ярким спортивным событием — традиционным забегом, который в этом году собрал рекордное количество участников, сообщили в пресс-службе округа.

Более 200 человек разных возрастов вышли на старт, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и продемонстрировать свою приверженность здоровому образу жизни.

Соревнования проходили в парке «Фабричный пруд», где бегуны преодолевали дистанции 650, 1200, 2400 и 4800 метров. Перед стартом участники зарегистрировались, размялись и получили стартовые пакеты.

Особое внимание организаторы уделили безопасности: каждый бегун предоставил необходимые документы, включая медицинские справки, подтверждающие готовность к физическим нагрузкам.

Забег завершился церемонией награждения победителей, которая прошла в 12:00. Мероприятие в очередной раз доказало, что память о подвиге предков живет и в таких искренних, объединяющих инициативах.

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