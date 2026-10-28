Более 200 пловцов поборолись за медали в Солнечногорске

Открытые соревнования по плаванию прошли 25 октября в бассейне спортивной школы № 1 Солнечногорска. В них участвовали свыше 200 спортсменов, в том числе пловцы из Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники открытых соревнований в спортивной школе № 1 Солнечногорска боролись за призовые места в своих возрастных категориях. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами за упорство и спортивные достижения.

Пловцы 2017–2021 годов рождения преодолели 50 метров вольным стилем, старшие участники — 100 метров. Среди них были выпускники школы, которые продолжают тренироваться и представлять спортивные учреждения Московской области и Москвы. В частности, кандидат в мастера спорта Михаил Рушев выступает за сборную МГУ.

«Такие соревнования — важная часть развития массового спорта и поддержки юных талантов», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Она отметила рост уровня подготовки спортсменов и значение школы как площадки для стартов, объединяющих ребят из разных городов. По ее словам, в округе продолжат создавать условия для раскрытия спортивного потенциала детей.

До конца 2026 года в бассейне школы планируют провести еще два крупных старта: в ноябре — соревнования ко Дню народного единства, в декабре — новогодние заплывы.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное»; главы округа Константина Михалькова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.