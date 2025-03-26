Более 200 человек приняли участие в легкоатлетическом забеге в Щелкове

В городском округе Щёлково состоялся легкоатлетический забег «Марафон у дома», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участникам предстояло пробежать 21 или 42 километра. На протяжении всего маршрута их сопровождали волонтёры-пейсеры — они помогали поддерживать нужный темп во время забега.

Организаторами забега выступило беговое сообщество «Щёлково Runners», в проведении мероприятия оказала содействие администрация городского округа. Всех участников забега встретили, обогрели и даже накормили: в общей сложности в организации мероприятия приняли участие почти 50 человек.

«Марафон у дома» проводится уже не в первый раз. За два года количество участников в нём увеличилось вдвое — на этот раз свои силы попробовали более 200 человек. Тематикой марафона были выбраны сказки, поэтому участников встречали знакомые с детства сказочные герои.

Перед стартом бегунов ожидала обязательная разминка, которую провела мастер спорта международного класса, тренер Ольга Тарантинова. А на финише участников угощали тортом — достойная награда после преодолённой дистанции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.