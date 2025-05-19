Более 20 медалей различного достоинства завоевали боксеры Люберец

Воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали 21 медаль на турнире по единоборствам и силовым видам спорта «Православие и спорт». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Соревнования прошли в минувшие выходные в городе Дзержинский городского округа Люберцы. В них приняли участие 68 боксеров. Наши спортсмены завоевали 21 награду, из них 12 — золотых и 9 — серебряных», — отмечается в сообщении.

Золотые медали завоевали: Надежда Мордакина, Роман Никольский, Никита Алимов, Иван Числовский, Дмитрий Скалябин, Роман Купряжкин, Дмитрий Скворцов, Матвей Климов, Илья Пичугин, Максим Гричиниченко, Федор Мигура, Иван Куций.

Серебряные медали у Ксении Сонаевой, Дмитрия Бганцева, Алексея Рязанцева, Якова Гинзбурга, Михаила Румянцева, Антона Адеева, Артема Яровенко, Тимурбека Тошбаева и Тимура Баирова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.