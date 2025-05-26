Более 2 тыс человек вышли на старт сезона серии Gran Fondo Russia в Волоколамске

Более 2 000 человек приняли участие в открытии сезона серии велозаездов Gran Fondo Russia-2025 в Московской области. Первый старт прошел в Волоколамске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Сезон популярных велозаездов открылся традиционным фестивалем GF Fest и GF Fest Kids. Любители велоспорта собрались на гоночной трассе Moscow Raceway.

Для участников взрослых велозаездов организаторы подготовили три дистанции на выбор: 30, 60 и 100 км. Разная протяженность маршрута позволила подобрать оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам. Все участники проехали стартовый круг по известной автотрассе и далее заезд проходил по полностью перекрытым от автотранспорта трассам.

Для младшей группы велолюбителей в возрасте от 5 до 13 лет были доступны маршруты протяженностью 4, 8, 12 и 16 км.

Победителем на дистанции 100 км стала подмосковная команда «Клин Multisport team». В ее составе выступали Алексей Николаев (капитан команды), Сергей Нагорный и Илья Гусейнов. Дистанцию спортсмены преодолели с общим временем 8 часов 20 минут и 17,46 секунды.

«Gran Fondo — это не просто гонка, это испытание на выносливость, тактику и силу духа. Каждый километр, каждый подъем, каждый спринт — наша команда работала как единый механизм. И результат говорит сам за себя: мы — лучшие!» — сказал на церемонии награждения капитан команды Алексей Николаев.

Еще одно «золото» завоевал клинчанин Святослав Рачинский, который стал лучшим в личном зачете в возрастной группе 40-49 лет.

Трасса в Волоколамске — это один из самых любимых маршрутов участников: старт прямо с автодрома, отличное покрытие, плавные повороты и равномерный набор высоты делают трассу комфортной и динамичной одновременно. Подходит для любого уровня подготовки — от новичков до опытных спортсменов.

Следующий этап велосерии Gran Fondo пройдет 29 июня в Дмитрове и станет особенным. Именно на этой трассе 10 лет назад стартовал первый велозаезд Gran Fondo в России.

В предстоящем велосезоне в Московской области состоятся четыре старта серии Gran Fondo. Третий заезд пройдет 24 августа в Серпухове, а заключительный старт сезона в Московской области пройдет в Рузе 21 сентября.

Gran Fondo — самая популярная в России серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья». Следить за стартами и новостями, а также подавать заявки на участие можно на сайте: granfondo.ru.

Велозаезды проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.