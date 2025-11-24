сегодня в 09:43

Более 150 учащихся воскресных школ поучаствовали в фестивале духовной и физкультуры

Более 150 учащихся воскресных школ Подмосковья собрал ежегодный фестиваль физической и духовной культуры в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками фестиваля стали мальчики и девочки 2008–2010 годов рождения, представляющие благочиния Московской епархии и крупные приходы из городских округов: Одинцово, Балашиха, Подольск, Коломна, Сергиев Посад.

«Мы должны понимать, что спорт — это не только про мир в семье и про дружбу. Спорт — это соревнования, в первую очередь. Поэтому я желаю сегодня участникам победы. Но победы не любой ценой, а победы через свои умения, навыки и через свою силу духа, потому что у нас фестиваль физической и духовной культуры», — приветствовал спортсменов председатель отдела по делам молодежи Московской митрополии, священник Дмитрий Нестеров.

В программу соревнований вошли 7 командных дисциплин: мини-футбол, городошный спорт, легкая атлетика (комбинированная эстафета), перетягивание каната, вис на перекладине, а также корнхолл и «веселые старты».

В мини-футболе победу одержала команда Сергиево-Посадской епархии. За ней расположились учащиеся из Подольской епархии. Почетное третье место заняла Коломенская епархия.

В соревнованиях по городошному спорту золотые медали завоевали представители Балашихинская епархии. Второе место у Сергиево-Посадской епархии. «Бронза» на счету Одинцовской епархии.

Победы в перетягивании каната удостоились юные спортсмены из Одинцовской епархии. Второе место на счету Подольской епархии. И бронзовые награды завоевала Балашихинская епархия.

В висе на турнике лучшей стала команда Сергиево-Посадской епархии. «Серебро» у Подольской епархии. На третью ступень пьедестала поднялись учащиеся Одинцовской епархии.

Турнир по дартсу выиграла Подольская епархия. Второе место за Балашихинской епархией. Замкнула тройку призеров Одинцовская епархия.

В «веселых стартах» первое место завоевала команда Сергиево-Посадской епархии. Второе место на счету Одинцовской епархии. И третий результат показали учащиеся Коломенской епархии.

По итогам комбинированной легкоатлетической эстафеты не было равных Балашихинской епархии. Серебряные награды удалось выиграть Сергиево-Посадской епархии. «Бронза» у представителей Одинцовской епархии.

В дисциплине «корнхолл» победу одержала Коломенская епархия. Следом расположилась Балашихинская епархия. И третье место за Одинцовской епархией.

Традиционный 24-й фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области прошел 22 ноября в городском округе Щелково в спорткомплексе «Подмосковье». Соревнования проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Организаторами мероприятия стали министерство физической культуры и спорта Московской области, Межъепархиальный отдел по делам молодежи Московской митрополии Русской православной церкви, а также администрация городского округа Щелково.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.