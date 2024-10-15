Более 150 мотоциклистов поучаствовали в закрытии мотосезона в Дмитровском округе

В мероприятии приняли участие представители различных мотоклубов: «Ночные Волки» Дмитрова, Мотоклуб «Ночные Валькирии» Дмитрова, «Мотоклуб Дмитров», Мотоклуб «Свобода» Яхромы, «Flamig Heads» Новосинькова, Мотоклуб «Night-Life» Дмитрова, а также приезжие объединения байкеров и любители езды на мотоцикле.

«Ночные Волки» известны своими благотворительными акциями. Как отмечают байкеры, в их клубе на первом месте — преданность и любовь к России. В 2023 году для более оперативной и эффективной помощи и поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, в Дмитрове был открыт волонтерский центр «Волк».

На протяжении многих лет в Дмитрове проходят мероприятия по открытию и закрытию мотосезона. И каждый год дружной яркой колонной дмировские байкеры совершают проезд по значимым местам Дмитровского края.

В этом году в церемонии закрытия мотосезона приняло участие более 150 мотоциклистов. Мероприятие началось с возложения цветов у мемориала «Вечный огонь». Затем, с оглушительным ревом моторов, участники проехали по улицам города и завершили свой путь на Перемиловской высоте, где также почтили память погибших.

После завершения мотопробега в парке имени И. А. Лямина в Яхроме для всех участников был организован рок-концерт с участием известных групп, таких как «B.T.R.» и «Flashback».

Кроме того, в этот день в физкультурно-оздоровительном комплексе «Яхрома» состоялось открытие секции «Волк» и прошел турнир по боксу по смешанным единоборствам.

«Наши дмитровские байкеры — дружные, ответственные люди. Они ценят взаимопомощь и взаимовыручку. Также отдельно хотелось бы поблагодарить участников двух наших мотоклубов за поддержку, которую они оказывают военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Байкеры из Дмитровского городского округа неоднократно доставляли нашим бойцам гуманитарную помощь. Спасибо вам за активную жизненную позицию! Желаю всем мирного неба над головой, хорошей дороги и только вперед!» — прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.