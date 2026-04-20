Более 150 борцов выступили на турнире JWL в Наро-Фоминске

Турнир Юношеской борцовской лиги по вольной борьбе Junior Wrestling League прошел 18 апреля в КСК «Нара» в Наро-Фоминске. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 16 городов России и Армении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Второй рейтинговый турнир сезона JWL собрал представителей пяти регионов России, включая Дагестан и Ингушетию. В этом году к соревнованиям присоединились также спортсмены из Республики Армения.

Наро-Фоминский округ представили две команды. По итогам турнира Алик Жамхарян занял первое место в весовой категории до 29 кг, Савелий Крылов стал третьим в категории до 46 кг, Никита Абасов завоевал бронзу в весе до 40 кг.

Соревнования прошли в рамках рейтингового сезона Junior Wrestling League. По его итогам формируется общий рейтинг участников, а сильнейшие борцы выходят в финал лиги и борются за звание чемпиона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.