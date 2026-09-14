Более 1,5 тыс участников пробежали «Арбузный кросс» в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 12 сентября поприветствовал участников 55-го «Арбузного кросса» в парке культуры, спорта и отдыха. Забег на пяти дистанциях объединил более 1,5 тыс. человек и открыл празднование Дня города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилейный, 55-й «Арбузный кросс» прошел в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Участники 20 возрастных категорий преодолели дистанции 600, 1200, 2000, 3500 и 4500 метров.

«Одной из визитных карточек Дня города и в целом Одинцовского округа стал ежегодный „Арбузный кросс“. Это старая, добрая спортивная традиция, которая собирает сотни участников не только из Одинцовского округа, но и из других муниципалитетов Подмосковья и даже Москвы», — отметил Андрей Иванов.

Перед стартом глава округа вручил региональные и окружные награды 27 спортсменам, тренерам, руководителям спортивных школ, функционерам и призерам ГТО. Команда одинцовских школьников, занявшая второе место на Летнем фестивале ГТО, получила благодарственные письма главы.

Первый «Арбузный кросс» состоялся в Одинцове в 1971 году. Его основателем стал ветеран Великой Отечественной войны Александр Андрейченко. Все финишеры получили памятные медали и арбуз, а победителям возрастных групп вручили целые арбузы.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.