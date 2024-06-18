Более 140 каширских школьников приняли участие в фестивале «Летом с ГТО!»

13, 14 и 17 июня на стадионах «Спартак», «Локомотив», «Энергетик» и на спортивной площадке Городского парка Каширы состоялся фестиваль «Летом с ГТО!» среди воспитанников оздоровительных лагерей дневного пребывания школ округа, организованный отделом по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, управлением образования администрации и Центром ГТО спортклуба «Кашира» им Н. П. Елисеева, посвященный Дню России, передает пресс-служба администрации городского округа.

В фестивале приняли участие 141 человек из школ № 1, 3, 4, 7, 9, 10, интерната и кадетского корпуса школы № 7. В программе фестиваля: бег на 30 и 1000 метров, смешанное передвижение на 1000 метров, наклоны, отжимания от пола и прыжки в длину с места. Ребята достойно выступали, добывая победу себе и школе, одновременно выполняя нормы ГТО.

Лучшие результаты показали:

бег 30 метров − Матвей Афанасьев (кадеты) и Анастасия Иевская (школа № 1);

бег 1000 метров − Николай Михеев (школа № 1) и Виктория Агуреева (школа № 4);

прыжки в длину − Матвей Афанасьев (кадеты), Валерия Сахарова и Дарья Кузьмина (школа-интернат);

наклоны − Дарис Насуфович (школа № 7) и София Коджебаш (школа № 9);

отжимания — Денис Яценко (школа № 1), София Федосеева и Ева Индрякова (школа-интернат).

Победители и призеры в личном зачете будут определяться по количеству набранных очков по всем видам. После подведения результатов команды призеры будут награждены кубками и грамотами администрации городского округа Кашира, призеры личного первенства − грамотами и медалями. Судейство осуществляли сотрудники спортклуба «Кашира» им Н. П. Елисеева и спортивной школы «Кашира».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.