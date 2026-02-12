Более 1000 зрителей посетили матч Легенд хоккея с командой Подольска

Третий матч V зимнего сезона проекта «Выходи во двор» прошел в Подольске на открытом катке ФСК «Заречье», где команда «Легенды хоккея» обыграла местных любителей со счетом 9:7, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Более 1000 болельщиков собрались на открытом катке ФСК «Заречье» в Подольске, чтобы посмотреть матч между командой «Легенды хоккея» и любительской сборной города. Встреча завершилась победой гостей со счетом 9:7.

В составе «Легенд хоккея» на лед вышли известные российские и мировые хоккеисты, среди которых Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Сергей Калинин, Сергей Коньков, Евгений Артюхин и Руслан Берников. Главным тренером команды выступил Александр Якушев.

Вячеслав Фетисов отметил значимость проекта для Подмосковья и выразил надежду, что подобные инициативы станут примером для других регионов. Алексей Касатонов подчеркнул, что в Подольске любят спорт, и назвал матч праздником хоккея и дружбы.

В мероприятии приняли участие актер Роман Толкарев и блогер Валерия Кожевникова, которые вручили сертификат на хоккейную экипировку подольской СШОР «Витязь». Для болельщиков были организованы спортивные активности и мастер-класс для юных хоккеистов от Сергея Конькова.

С 2022 года команда «Легенды хоккея» провела около 40 матчей в рамках проекта «Выходи во двор», который реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За это время игры посетили более 60 тысяч зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.