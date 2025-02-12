Более 100 спортсменов приняли участие в мотокроссе в Ленинском округе

На трассе «Казачий дозор» возле деревни Горки в Ленинском городском округе уже в восьмой раз состоялся ежегодный мотокросс, посвященный памяти тренера по мотоспорту Владимира Золотарева. Мероприятие собрало свыше 100 гонщиков со всего Подмосковья, младшему из которых — всего 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Такие заезды в Ленинском округе традиционно проводятся в феврале. Но в этом году очень необычные условия езды: трасса сухая, чистая, хорошо подготовленная, и участники используют летний стиль езды. При этом все-таки зима, мороз, поэтому спортсмены все равно на шипованной резине», — сказал руководитель секции по мотокроссу досугового центра «Юность» Сергей Коротких.

Участники соревнований были разделены на несколько заездов с учетом пола и возраста, ведь мотокроссом занимаются не только мужчины и юноши, но и девушки. Иногда в одной семье бывает сразу несколько гонщиков. Так, у 13-летней Валерии Романенко этим видом спорта увлечены она сама, ее отец, старшая сестра и младший брат Матвей, которому всего 5 лет.

«Мотоспорт традиционно популярен среди жителей Ленинского городского округа. В этом большая заслуга тренера Владимира Николаевича Золотарева, который воспитал не одно поколение гонщиков, научил их правильно владеть техникой и достигать высоких результатов. Его воспитанники становились чемпионами СССР и России, победителями международных соревнований. Рад, что этот спорт в нашем округе живет и продолжает развиваться, а наши соревнования собирают большое количество участников и зрителей», — сказал президент Московской областной Федерации технических и военно-прикладных видов спорта, заслуженного тренера СССР и России по мотоспорту Николай Радченко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело – мечтать, а другое – говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», – сказал глава региона.