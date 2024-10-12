Более 100 спортсменов поучаствовали в турнире по ориентированию в Хотькове

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа провели соревнования по спортивному ориентированию, на них приехали участники из разных городов Подмосковья, сообщает корреспондент РИАМО.

Всего турнир собрал свыше 100 спортсменов. За медали и кубки соревновались ориентировщики из Фрязина, Люберец, Лыткарина, Сергиева Посада и Хотькова.

Трассу для спортсменов проложили как в парковой зоне, так и по городской территории. Для самых юных спортсменов предусмотрели категорию «Родители-дети».

Победителей в конце состязаний наградили медалями, грамотами и кубками.

Спортивное ориентирование — это вид спорта, в котором участники с помощью карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу (дистанцию) через определенные контрольные пункты (КП), отмечаясь на них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.