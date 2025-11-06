Более 100 конькобежцев принимают участие во всероссийских соревнованиях в Коломне

Более 100 юниоров из 26 регионов Российской Федерации вышли на старт всероссийских соревнований по конькобежному спорту «На призы городского округа Коломна» 6 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участие в турнире в Подмосковье принимают спортсмены из Алтайского края, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Кировской, Костромской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Челябинской областей, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми, Татарстана и Белоруссии.

Участники соревнуются на дистанциях 500, 1 000, 1 500 и 3 000 м, в командных забегах-спринтах (три круга), командных гонках (шесть и восемь кругов) и масс-старте (10 кругов).

Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Союза конькобежцев России и на странице ВКонтакте.

Соревнования в Коломне открывают серию Кубков союза конькобежцев России для юниоров, где спортсмены будут набирать рейтинговые очки. Второй этап пройдет в Санкт-Петербурге 20–23 ноября 2025 года. Третий этап — турнир «На призы ЗМС А. В. Кибалко» — состоится в Челябинске 14–17 января 2026 года. Четвертый этап — 88-е всероссийские соревнования «На призы имени С. М. Кирова» — пройдут 12–15 февраля 2026 года в Кирове.

Лучшие спортсмены по итогам четырех этапов примут участие в Первенстве России на отдельных дистанциях, которое запланировано на 9–13 марта 2026 года в Москве.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы городского округа Коломна» проходят с 6 по 8 ноября 2025 года на ледовой арене Конькобежного центра «Коломна» в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.