Более 1 тыс жителей Балашихи сдали нормативы ГТО

С начала сентября более 300 школьников Балашихи попробовали свои силы во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Всего за 2025 год более тысячи балашихинцев выполнили нормативы ГТО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для сдачи нормативов и получения знака отличия ГТО необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, получить медицинское заключение о допуске и записаться на сдачу в удобное время. Стать участником Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса может каждый в возрасте от 6 до 70 лет и старше.

«Школьники сдают ГТО в два этапа: это беговые нормативы на короткую и длинную дистанцию и зальные нормативы — прыжки, отжимания, подтягивания. Начало осени — это самая активная пора для сдачи нормативов», — поделился директор «Спортивного комплекса „Союз“ Антон Орешков.

Знак отличия ГТО дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. Студенты с такими знаками могут претендовать на повышенную академическую стипендию. Взрослые жители, сдавшие нормы ГТО, имеют право на налоговый вычет. Вычет можно получить сразу через работодателя после получения знака отличия или в налоговой инспекции — по окончании года.

Подробнее о комплексе нормативов ГТО можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.