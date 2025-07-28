Более 1 тыс участников из 6 регионов РФ собрал «Кубок мужества» в Серпухове

Это первое и самое масштабное спортивное событие, организованное при участии Ассоциации ветеранов СВО Московской области и поддержке депутата Госдумы и сопредседателя Ассоциации Сергея Колунова.

Турнир собрал более тысячи участников, почти 200 из которых — спортсмены. Это участники специальной военной операции из шести регионов России: Москвы, Московской, Тульской, Владимирской, Ивановской и Псковской областей. Участников турнира приветствовал Министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Впервые в России состязания по адаптивному боксу (инновационному боксу) были проведены на официальном уровне.

«Наш Президент и наш Губернатор постоянно подчеркивают важную роль адаптивного спорта в реабилитации Героев. Спорт помогает ребятам восстановить физическое здоровье, социализироваться. И мы обязательно продолжим делать всё, чтобы обеспечить самые широкие возможности и доступность занятий спортом ветеранам СВО, возвращающимся к мирной жизни, в том числе после тяжелых ранений», — прокомментировал Сергей Колунов.

С приветственными словами к участникам турнира обратились: кавалер трех орденов мужества, председатель ассоциации Кирилл Лосунчуков, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, исполнительный директор Ассоциации Наталья Нестерова, президент Паралимпийского комитета России, заслуженный тренер Российской Федерации Павел Рожков, кавалер ордена Мужества, член ассоциации, и.о. директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Роман Гришин, президент всероссийской Физкультурно-спортивной общественной организации «Спортивное метание ножа» и президент международной Ассоциации спортивного метания ножа Андрей Трохов, начальник Филиала военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в городе Серпухов Михаил Баитов, глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

По итогам общекомандного зачета Подмосковье на первом месте по количеству всех завоеванных наград. Регион представляли участники специальной военной операции из 36 округов.

На первом месте по количеству медалей бойцы из Серпухова, серебро у Балашихи и замыкает тройку Павловский Посад. На втором месте среди регионов Тульская область и бронза у бойцов из Пскова.

Главным идейным вдохновителем соревнований стал заместитель директора в Федеральном центре подготовки спортивного резерва России, координатор проектов по спорту и руководитель Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорь Старовойт.

«На турнире мы стали свидетелями настоящей спортивной борьбы, взаимной поддержки и впечатляющей силы духа участников. Они состязались в четырех дисциплинах: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт. Благодарю всех спортсменов за энергию, волю к победе и честную конкуренцию», — обратился к участникам Игорь.

Соревнования проводились по четырем дисциплинам: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс (впервые в России в формате официальных соревнований проводим!), адаптивный гиревой спорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», - уточнил Воробьев.