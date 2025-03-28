Более 1 тыс человек выйдут на старт юбилейного «Гагаринского забега» в Подмосковье

Одно из старейших беговых событий в Подмосковье — «Гагаринский забег» — пройдет 19 апреля в Звездном городке. В 2025 году соревнования пройдут в 55-й раз и откроют беговой сезон в регионе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Гагаринский забег» посвящен первому полету человека в космос и объединяет спортсменов и любителей активного образа жизни со всех уголков России. Прием заявок на участие в новом сезоне откроется 28 марта на сайте мероприятия (завершение онлайн-регистрации — 2 апреля 2025 года в 21:00 по мск, либо по достижению лимита).

Традиционно для участников будут подготовлены пять дистанций: 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Маршрут забега будет проложен по кругу в 5 км. Каждый спортсмен получит стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, брендированную футболку и медаль на финише. Участвовать в забеге могут все желающие от 6 лет, прошедшие регистрацию. Для участия несовершеннолетних спортсменов необходима справка от родителей.

«Гагаринский забег» ежегодно собирает более 1000 любителей бега, которые приезжают не только из Московской области, но и из соседних регионов. Для жителей и гостей Подмосковья участие в старте — это также возможность посетить закрытый город, где живут и тренируются космонавты, пополнить копилку спортивных трофеев и стать частью важного исторического события. После окончания мероприятия все желающие смогут ознакомиться с достопримечательностями Звёздного городка с неповторимой космической атмосферой.

Помимо соревнований для болельщиков и гостей забега будет подготовлена праздничная фан-зона с тематическими локациями и концертной программой. Двери для посетителей откроет музей центра подготовки космонавтов в Доме космонавтов, где можно ознакомиться с историей покорения космоса со времен первого полета Юрия Гагарина и вплоть до наших дней.

«Гагаринский забег» организован «Лигой Героев» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации городского округа Звездный городок.

Подробнее об условиях участия программе юбилейного «Гагаринского забега» можно узнать на официальном сайте мероприятия.

Место: Московская область, Звёздный городок, дата: 19 апреля 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.