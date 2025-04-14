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Более 1 тыс человек собрал юбилейный гандбольный турнир в Чехове

Крупнейшие в России любительские соревнования по гандболу «Герои Города» объединили свыше 1 000 человек участников в муниципальном округе Чехов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В юбилейном XV турнире приняли участие 59 команд из 11 городов России. Игры проводились на двух аренах дворца спорта «Олимпийский» имени В.Максимова. Победители и призеры были определены в семи возрастных категориях: мальчики, девочки, юноши, девушки, женщины, мужчины профессионалы и мужчины любители.

​Победителем среди профессионалов, как и в прошлом году, стала команда «Большой Серпухов». За ними расположились гандболисты из коллектива «Лаишевские лисы» (Республика Татарстан). И замкнул тройку призеров клуб «Гермес»(муниципальный округ Чехов).

​В женском дивизионе первое место заняли спортсменки из московской команды «Гефест». Серебряные награды на счету «Противно». И на третью ступень пьедестала поднялись гандболистки из столичного «РАНХиГС».

​Среди любительских мужских команд победу отпраздновали представители клуба «Senator» из Москвы. Второе место у команды «Орел» (город Орел). Бронзовые медали завоевал чеховский коллектив «Пегас».

​У юношей не нашлось равных команде «Вымпел». Вторыми стали представители «Чеховской братвы». На третьей строчке турнирной таблицы расположились «Бобры-Юниоры». Все три коллектива представляют муниципальный округ Чехов.

​В категории «Девушки» награды высшего достоинства достались москвичкам из команды «Молния». «Серебро» турнира в активе клуба из Чехова «Губернские песцы». И почетное третье место за еще одним чеховским коллективом «Foxes».

​Лучшей командой среди мальчиков стала «Детская школа гандбола». Следом расположились юные спортсмены из клуба «Витязь». Бронзовые награды выиграл «Вулкан». Все три команды из муниципального округа Чехов.

У девочек не нашлось равных гандболисткам из «Протвино». Вице-чемпионами данной возрастной категории стала чеховская команда «Комета». Призовую тройку замкнула «Губернская Стрела», также представлявшая Чехов.

​Лучшими игроками турнира были признаны: Екатерина Чернобаевская («Комета» — девочки), Максим Жереги («Витязь» — мальчики), Виктория Балабанова («Молния» — девушки), Матвей Алексеев («Чеховская братва» — юноши), Эвелина Мягкова («Бобры-Леди» — женщины), Даниил Александров («Вега» — мужчины любители) и Станислав Зубов («Финансовый Университет» — мужчины профессионалы).

​Также были названы лучшие бомбардиры соревнований: Аксиния Онищенко («Протвино» — девочки), Максим Черников («Вулкан» — мальчики), Ева Дранишникова («Губернские песцы» — девушки), Вячеслав Бондарев («Вымпел» — юноши), Анна Вервейн («Протвино» — женщины), Сергей Ревегук («Орел» — мужчины любители) и Алексей Романов («Гермес» — мужчины профессионалы).

​В качестве почетных гостей на турнире присутствовали: олимпийский чемпион, президент и главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов, серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира, экс-игрок гандбольного клуба «Звезда» Елена Пахомова (Дмитриева), «легенда» «Чеховских медведей», мастер спорта международного класса Алексей Каманин, игрок «Чеховских медведей» Александр Котов, президент федерации гандбола Московской области, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, генеральный директор «Дивизиона Восток» SEHA — Gazprom League Андрей Игнатюк и другие.

Елена Пахомова (Дмитриева) и Алексей Каманин провели для зрителей и участников соревнований автограф-сессию, в ходе которой все желающие смогли пообщаться и сделать совместное фото с легендарными игроками сборной России.

​Всероссийский любительский турнир по гандболу «Герои Города» прошел в Чехове с 11 по 14 апреля в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.