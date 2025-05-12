Более 1 тыс человек поучаствовали в спортфестивале «Сила Победы» в Подольске

В физкультурно-спортивном комплексе (ФСК) «Заречье» микрорайона Климовск Подольска провели фестиваль «Сила Победы», который собрал более 1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Третий год подряд любители активного образа жизни встречаются на территории ФСК «Заречье», чтобы отметить День Победы через спортивные достижения, силу духа и единство и выразить благодарность и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.

На стадионе работали более 10 площадок по армрестлингу, русскому жиму, гиревому спорту, спортивному метанию ножа, сборке и разборке оружия, сдаче нормативов ГТО. Каждый мог найти дисциплину по душе и проявить себя. Для юных гостей фестиваля провели веселые старты с играми, эстафетами и конкурсами. Всех участников угощали горячей гречневой кашей и чаем.

«Приятно видеть, что интерес к фестивалю с каждым годом растет. Все больше семей, молодежи и представителей старшего поколения приходят не просто посмотреть, а стать его частью. Уверен, фестиваль уже стал доброй традицией для Подольска. С каждым годом она будет только крепнуть как символ памяти и настоящего единства», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.