Более 1 200 участников вышли на старт экстремального забега «Зарайский бизон»

Экстремальный исторический забег «Зарайский бизон» собрал более 1 200 спортсменов со всей страны у стен древнего кремля в Московской области. В этом году он прошел в седьмой раз, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Уникальный маршрут забега пролегал по живописным локациям рядом с Зарайским кремлем. Участникам были предложены несколько вариантов старта: трейл (бег по пересеченной местности) на 10 км, экстремальный забег с препятствиями и гонка с питомцами «След в след» — новый формат этого года.

«В этом году „Зарайский бизон“ собрал более 1200 человек со всей страны. Мы впервые разделили трассы по уровню подготовки, чтобы и новички, и опытные спортсмены могли выбрать комфортную нагрузку. Отдельное внимание привлек новый формат — забег с собаками „След в след“, который стал настоящим хитом. Маршрут, как всегда, проходил по живописным местам у Зарайского кремля и включал не только новые форматы, но и отработанный годами трейл на 10 километров и экстремальный забег с препятствиями», — сказал автор и руководитель экстремального исторического забега «Зарайский Бизон» Дмитрий Аверьянов.

Полоса препятствий в этом году состояла из 26 испытаний, в том числе брод через реку Осетр, грязевые ванны и многих других. В этом году экстремальный исторический забег был разделен на две категории: на «Битву бизонов» — для сильнейших на призы, и на «Путь Бизонов», для тех, кто впервые пробует и хочет оценить свои силы.

Организатором забега выступает министерство спорта и физической культуры Московской области и подмосковное отделение «Молодая Гвардия Единой России».

«Зарайский бизон» — это не просто спортивное испытание. Это живая история, патриотизм в действии, сплоченность поколений и настоящая гордость за Подмосковье», — подчеркнула руководитель Молодой Гвардии Московской области Диана Алумянц.

Мероприятие состоялось в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». С результатами можно ознакомиться на сайте события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.