Боксеры Подмосковья завоевали три медали на турнире в Сочи

Сборная Московской области завоевала три медали на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров и юниорок 18–25 лет, которые прошли со 2 по 12 апреля 2026 года в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир был посвящен памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного тренера СССР, профессора А. И. Киселева. Пятый год подряд соревнования имеют статус чемпионата России по боксу среди студентов.

Золотую медаль в весовой категории 57 кг завоевала Полина Спирина из Домодедова. Серебро в весе 70 кг выиграла Ирина Лаврентьева из Домодедова. Среди юниоров серебряную награду в категории 67 кг получил Худобахш Авджамилов из Балашихи.

По итогам турнира победители получили право выступить на чемпионатах России среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 142 спортсмена из 35 регионов страны и 60 образовательных учреждений. Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

