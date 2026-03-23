Боксеры Подмосковья завоевали 84 медали на первенствах ЦФО

Сборная Московской области выиграла 84 медали на первенствах ЦФО по боксу среди юношей, юниоров и девушек. Турниры прошли с 15 по 22 марта в Подмосковье и Костроме, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире юношей 15–16 лет подмосковные спортсмены взяли золото: Марк Тимирбаев, Иса Наматов, Дамир Абубекеров, Тимур Тимирбаев, Алексей Усачев, Сергей Курочкин и Максим Тифу. Серебро завоевали Матвей Дудоров, Андрей Пошкурлат, Даниил Адылходжаев, Григорий Шутилов, Константин Каратеев, Ярослав Лобанков и Владимир Сибагатулин. Бронзовыми призерами стали Комрон Абдурахимов, Максим Сухов, Степан Цыганов, Ашот Халапян, Савелий Царский, Давид Хачатрян и Дмитрий Ивлев. Соревнования прошли в селе Покровское при участии 192 спортсменов из 17 регионов ЦФО.

Среди юниоров 17–18 лет серебряные медали выиграли Спартак Петросян, Дмитрий Кравцов, Давид Карабабаев, Дмитрий Иванов и Никита Громов. Бронзу взяли Богдан Двали, Мирослав Автономов, Максим Кочмин, Иброхим Рахманов, Арсений Фридман, Руслан Кайбелев и Макар Акумов. Турнир прошел в Костроме, в нем участвовали 140 боксеров из 17 регионов округа.

У девушек 15–16 лет золото завоевали Арина Лебедева, Кристина Григорьева, Марина Смольянова, Елизавета Алейникова и Альбина Юсупова. Серебряными призерами стали Алсу Ахматянова, Виктория Супрун, Ирина Левшина, София Зонтикова, Дарья Норкина и Владислава Майорова. Бронзу выиграли Мария Пушина, Алиса Борисова, Зара Мулдашева, Полина Прусакова, Полина Панина, Анастасия Бирюкова и Алена Дузенко. В категории 13–14 лет золото взяли Фотима Курбанова и Фатима Тагибекова, серебро — Наталья Пашкова и Мария Процак, бронзу — Александра Волковинская, Ангелина Никулина, Дарья Щербакова, Федора Еремеева, Ева Ефимова, Елизавета Шумская и Александра Контрабаева.

По итогам первенств среди юношей и девушек 15–16 лет Московская область заняла первое место в командном зачете. В соревнованиях в Покровском участвовали 207 боксеров из 17 субъектов ЦФО. Ранее сборная юниорок 17–22 лет также завоевала 22 медали первенства округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.