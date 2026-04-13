Боксеры Подмосковья взяли золото и две бронзы на турнире в Ставрополье

Сборная Московской области завоевала три медали на Всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров 17–18 лет в Невинномысске. Один спортсмен выиграл золото и специальный приз, еще двое стали бронзовыми призерами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всероссийские соревнования по боксу «Кубок командующего Воздушно-десантными войсками на призы Героя России подполковника М. А. Миненкова» прошли с 5 по 11 апреля 2026 года в Невинномысске Ставропольского края. В турнире участвовали 138 спортсменов из 17 регионов России.

Золотую медаль в весовой категории до 54 кг завоевал Дмитрий Кравцов из Ногинска. Он также получил специальный приз «За лучший бой» и право выступить на первенстве России среди юниоров 17–18 лет, которое пройдет в Калининграде со 2 по 14 мая.

Бронзовые награды выиграли Муслим Орипов из Одинцова в весе до 60 кг и Арсений Никифоров из Ногинска в категории до 86 кг. Соревнования проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.