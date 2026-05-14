Боксеры Подмосковья выиграли три медали на первенстве России

Спортсмены Московской области завоевали две золотые и одну бронзовую медали на первенстве России по боксу среди юниоров 17–18 лет в Калининграде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые награды получили Владимир Орлов из СШОР по боксу Королева и Артур Мосоян из СШОР по боксу Химок. Орлов выступал в весовой категории 51 кг, провел четыре поединка и в финале единогласным решением судей победил соперника из Кемеровской области. По итогам турнира он также получил специальный приз «За лучшую технико-тактическую подготовку».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.