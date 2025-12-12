Боксеры из Подмосковья завоевали шесть медалей на международном турнире

Шесть медалей завоевали подмосковные спортсмены на ХХII международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза В. И. Ливенцева в Минске. В копилке представителей региона три золотые и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем соревнований стал Виталий Бойцов (Балашиха) в весовой категории 57 кг. Он провел два поединка, и в финале одержал победу над соперником из Белоруссии. Константин Опольский (Ногинск) стал лучшим в весовой категории 63,5 кг. В рамках турнира спортсмен провел три боя. В финальном поединке также встретился с соперником из Белоруссии и одержал победу. В весовой категории 80 кг не было равных Сергею Оганисяну (Люберцы). На пути к пьедесталу он провел три поединка, а в финале был сильнее оппонента из Белоруссии.

Бронзовым призером международного турнира в весовой категории 75 кг стал Арцруни Хачатрян (Подольск). В полуфинальном бою он уступил сопернику из Белоруссии. Алексей Семыкин (Электросталь) в весовой категории 75 кг провел два боя. В полуфинале был снят врачом из-за травмы руки, однако поднялся на третью ступень пьедестала почета. Иван Кутырин (Коломна) в полуфинальном бою в весовой категории +92 кг уступил белорусскому боксеру и завоевал бронзовую медаль.

ХХII международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза В. И. Ливенцева прошел в Минске со 2 по 8 декабря 2025 года. Его участниками стали более 100 спортсменов из Беларуси, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.