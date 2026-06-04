Ефимов: в Москве объемы строительства жилья по реновации выросли на 20% в 2026 г

На Петербургском международном экономическом форуме вице-мэр Москвы, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о значительном росте показателей программы реновации. По данным на май 2026 года, в столице построили почти 360 тыс. кв. м жилья — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Ефимова, направленная на обновление жилфонда столицы и создание комфортной городской среды программа реновации ежегодно улучшает собственные показатели по темпам и объемам строительства.

«По итогам работы за 2025 год Фонд реновации стал лидером по вводу жилья. В этом году он также продолжает устанавливать рекорды. Если в январе — мае 2025 года было возведено 300 тыс. кв. м жилой площади, то за тот же период 2026 года это число выросло на 20% — до 359,1 тыс. кв. м. Кроме того, благодаря повышенному до 0,75 коэффициенту полезной площади для домов по программе реновации удастся сэкономить около 40 млрд рублей в 2026 году», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Старт программы был дан в августе 2017 года. За это время в Москве построили более 8 млн кв. м. жилья, а новоселье отпраздновали свыше 260 тыс. человек. За четыре месяца 2026 года введено больше 3 тыс. квартир. Лидером по числу новостроек стал Юго-Восточный округ (9 домов), далее следуют Северо-Восточный (4 дома), Южный и Восточный (по 3). В ТиНАО, Северо-Западном и Юго-Западном округах сдали по одному дому.

Ускорению темпов способствует применение префаб-технологий: элементы домов собирают роботами на заводе и доставляют готовыми на стройплощадку. Каждый модуль проходит строгий контроль, что гарантирует соответствие высочайшим стандартам качества. Кроме того, все материалы — отечественные, их поставляют более 15 регионов России. Это снижает зависимость от импорта и ускоряет возведение зданий.

Каждый жилой комплекс разрабатывается по индивидуальному проекту. В квартирах выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, светильники и необходимая бытовая техника. Дворы благоустраивают: озеленяют, монтируют детские и спортивные площадки, создают безопасные пешеходные маршруты и зоны отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о роли современных технологий в ускорении строительства по реновации и поручил удвоить темпы ее реализации.

Вся актуальная информация о программе доступна на портале mos.ru.

Программа реновации затрагивает около 1 млн жителей столицы и предполагает расселение 5176 домов.

Москва уверенно входит в число регионов-лидеров по объемам строительства, что соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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