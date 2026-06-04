В Подольске 197 выпускников музшкол получили дипломы

В Подольске прошли выпускные в трех детских музыкальных школах, где свидетельства об окончании получили 197 учеников. Торжественные церемонии состоялись в ДМШ №1, ДМШ №2 и Климовской детской музыкальной школе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обучение завершили 63 выпускника детской музыкальной школы №1, 88 — детской музыкальной школы №2 и 46 — Климовской детской музыкальной школы. Особого признания удостоились учащиеся, окончившие обучение с отличием. Красные свидетельства получили 35 выпускников ДМШ №1, 32 — ДМШ №2 и 20 — Климовской школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.