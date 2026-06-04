Мастер-класс по линогравюре пройдет в Подольске 7 июня

Жителей Подольска приглашают на бесплатный мастер-класс по созданию открыток в технике линогравюры, который пройдет 7 июня в ДК «Машиностроитель» в мкр. Климовск. Участники смогут освоить основы графики и сделать собственный оттиск под руководством мастера Константина Ваганова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс позволит гостям попробовать себя в роли художника-графика. Участникам покажут, как с помощью специального инструмента и подходящей основы создать неповторимый оттиск. Все желающие познакомятся с техникой линогравюры и изготовят авторскую открытку, которую можно подарить близким или сохранить на память.

Занятие проведет мастер народных художественных промыслов, руководитель коллектива декоративно-прикладного искусства «Мастер и Мастерица» Константин Ваганов. Опыт и художественная подготовка не требуются — обучение начнется с основ.

Участие бесплатное, организаторы предоставят все необходимые материалы. Мероприятие состоится 7 июня в 17:30 по адресу: мкр. Климовск, ул. Ленина, 20, ДК «Машиностроитель». Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.