Выставка глиняных работ о русском казачестве проходит в городском филиале № 7 Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина в Электроуглях Богородского округа в июне 2026 года. Экспозицию подготовил местный житель Алексей Сигавкин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция под названием «История никуда не уходит, она всегда рядом!» работает в детском отделе библиотеки. Посетителям представлены глиняные фигурки, посвященные семейному быту казаков и сценам из военной жизни. Работы создал читатель и давний друг библиотеки Алексей Юрьевич Сигавкин.

Читатели знакомятся с историей возникновения казачества на Руси, традициями и обычаями казачьих поселений. Сотрудники библиотеки отмечают, что юные посетители проявляют живой интерес к теме и стремятся продолжить ее изучение. Выставка продлится до конца месяца.

Алексей Сигавкин активно участвует в жизни учреждения. Он поддерживает патриотические акции и встречи для школьников. В начале этого года в рамках программы «Слава русского оружия», приуроченной ко Дню защитника Отечества, он представил редкие экспонаты времен Великой Отечественной войны и рассказал о казачьих традициях в России.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.