Боксеры из Подмосковья стали победителями и призерами Международного турнира

Одну золотую и одну серебряную медали завоевали боксеры из Московской области на 47-м Международном турнире памяти Константина Короткова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Среди женщин в весовой категории до 57 кг победу одержала спортсменка ЦСП по олимпийским видам спорта Людмила Воронцова из города Химки. В полуфинальном поединке она единогласным решением судей победила Хлими Хойлонд из Туниса, а в финале одолела Мижгону Самадову из Таджикистана.

Среди мужчин серебряную медаль завоевал представитель подмосковной СШОР по боксу Алексей Семыкин из Электростали в весовой категории до 75 кг. В полуфинальной схватке он одолел Атая Асанбекова из Кыргызстана, а в финале, в равном поединке, уступил представителю из Иркутской области Егору Шапочанскому.

Международный турнир памяти Константина Короткова прошел с 14 по 18 мая в Хабаровске. В соревнованиях приняли участие 98 спортсменов из 15 стран мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.