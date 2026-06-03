Боксеры из Лобни взяли пять медалей на турнире в Дмитрове

Турнир по боксу «Открытый ринг» прошел 31 мая в Дмитрове. Спортсмены центра боевых искусств «Молодая гвардия» из Лобни завоевали три золотые и две серебряные медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лобню на соревнованиях представили воспитанники центра боевых искусств «Молодая гвардия». По итогам поединков золотые медали завоевали Всеволод Морозов, Некруз Абдулложонов и Дмитрий Бондарь. Серебряными призерами стали Али Адылбеков и Лев Миненков.

Подготовкой команды занимался мастер спорта России, финалист чемпионатов Москвы и России среди военнослужащих, победитель Всероссийских турниров класса «А» Максим Рейтер.

«Соперники попались техничные, опытные, но наши парни не дрогнули. Это были настоящие волевые поединки. Ребята бились за каждый удар, за каждый раунд, за честь родного клуба и города Лобни. Ребята показали настоящую силу духа. Каждый бой стал для них экзаменом, и они с честью его выдержали. Я горжусь ими», — отметил тренер.

Центр боевых искусств «Молодая гвардия» создан в Лобне при поддержке ветеранов ВДВ, спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также Терского казачьего войска. В учреждении работают секции по боксу, тхэквондо, каратэ, айкидо и другим видам единоборств. Воспитанники клуба регулярно выступают на соревнованиях различного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.