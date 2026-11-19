Боксеры из Богородского округа завоевали две медали на Всероссийском турнире

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Марина Смольянова и Дарья Норкина заняли первое и третье места на Всероссийских соревнованиях по боксу «Олимпийские надежды». Турнир прошел с 9 по 18 ноября в Чехове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды» среди девушек 15–16 лет собрали 255 спортсменок из 49 регионов России. Участницы прошли отбор по итогам первенств. Турнир служит переходным этапом к первенству России и помогает формировать составы национальных сборных для централизованной подготовки.

Марина Смольянова завоевала золото, Дарья Норкина — бронзу. Спортсменки занимаются в спортивной школе олимпийского резерва Богородского округа под руководством Андрея Геннадиевича Глазкова.

В марте 2026 года на первенстве Центрального федерального округа России по боксу Смольянова заняла первое место, Норкина — второе. В апреле на первенстве России среди юношей и девушек 15–16 лет Марину признали лучшим боксером соревнований.

На финальном этапе XIII летней Спартакиады учащихся России Смольянова выиграла золото в весовой категории 63 кг и вновь получила звание лучшего боксера. Норкина также завоевала золото — в категории 80 кг.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.