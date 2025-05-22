Боксеры Истры завоевали медали на Всероссийском турнире

На Всероссийском турнире памяти ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного тренера СССР Виталия Андреевича Островерхова истринские боксеры завоевали два золота и одно серебро, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир собрал 120 участников из 14 регионов страны. Достойно честь Московскую область на турнире защитили спортсмены Александра Барышникова.

Спортсмены м. о. Истра показали следующие результаты.

Кутний Владислав;

Поволоцкий Сергей;

Королев Алексей.

Все ребята состоят в Истринской спортшколе им. Н. Л. Федорович, тренируются на базе СК «Арена-Истра» под руководством тренера Барышникова Александра Владимировича.

Такие высокие достижения наших спортсменов — это не просто победы в спортивном состязании. Это доказательство того, что в Истре создана мощная спортивная школа, где молодые таланты получают все возможности для развития. Успехи Кутнего, Поволоцкого и Королева показывают эффективность работы тренерского состава и всей спортивной инфраструктуры округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.