Боксеры Богородского округа выиграли золото ЦФО в Химках

Спортсмены из Ногинска завоевали две золотые медали на чемпионате ЦФО по боксу в Химках, который прошел с 8 по 13 июня. Победители получили путевки на II Всероссийскую спартакиаду сильнейших, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат Центрального федерального округа на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка собрал 115 боксеров из 16 регионов. В течение пяти дней спортсмены боролись за лидерство в своих весовых категориях.

Сборная Московской области стала первой в общекомандном зачете, завоевав 30 медалей — 9 золотых, 6 серебряных и 15 бронзовых. Ярко проявили себя представители Ногинска.

Владимир Мнацаканян победил в весовой категории до 51 кг. Константин Опольский стал чемпионом в категории до 63,5 кг и получил специальный приз «За лучшую технику». Оба спортсмена обеспечили себе участие во II Всероссийской спартакиаде сильнейших. Кроме них, от Подмосковья на турнир отобрались еще семь боксеров.

Александр Лебзяк отметил высокий уровень подготовки участников и пожелал спортсменам бескомпромиссных поединков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.