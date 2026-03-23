Боксеры Богородского округа выиграли Кубок России в Самаре

Спортсмены из Богородского округа стали победителями Кубка России по боксу среди мужчин, который прошел с 20 по 22 марта в Самаре. Константин Опольский и Володя Мнацаканян завоевали золото в своих весовых категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Самаре завершились финальные поединки Кубка России по боксу среди мужчин, посвященного двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову. Турнир проходил с 20 по 22 марта и собрал 102 сильнейших боксера страны, которые разыграли медали в 13 весовых категориях. Соревнования проводились в третий раз.

Богородский округ на турнире представили Константин Опольский в весовой категории до 60 кг и Володя Мнацаканян в категории до 48 кг. Оба спортсмена уверенно выступили и стали победителями в своих весах.

Подготовкой чемпионов занимались тренеры-преподаватели Валерий Бирюков и Игорь Байкин. Их воспитанники подтвердили высокий уровень подготовки и принесли округу победы на всероссийском уровне.

Олег Саитов, в честь которого проводится турнир, является трехкратным чемпионом России, двукратным олимпийским чемпионом и заслуженным мастером спорта России. Он стал первым российским боксером, завоевавшим титулы чемпиона мира и олимпийского чемпиона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.