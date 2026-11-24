Данила Соколов из Воскресенска занял первое место на соревнованиях по боксу в рамках фестиваля студенческого спорта «УниверЛига Регионов». Турнир прошел с 19 по 21 ноября в Малаховке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования состоялись на базе Московской государственной академии физической культуры в поселке Малаховка. В турнире участвовали студенты вузов и колледжей Подмосковья, а также представители других регионов России.

Воскресенск представил Данила Соколов — воспитанник секции бокса молодежного центра «Олимпиец». Он тренируется под руководством тренера высшей категории Александра Катанаева. По итогам состязаний спортсмен завоевал первое место.

«Поздравляем спортсмена и его наставника с заслуженной победой! Желаем новых ярких боев и громких успехов на ринге!» — отметили в молодежном центре.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.