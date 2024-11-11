Боксер из Подольска завоевал серебро на чемпионате мира в Бразилии

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Михаил Усов стал серебряным призером первого Клубного чемпионата мира (WIBC) по боксу среди мужчин в весе 81 кг. Турнир проходил в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В состязаниях участвовали представители России, США, Мексики, Бразилии, Танзании, Анголы, Аргентины, Уругвая, Венесуэлы.

Усов вошел в команду Вооруженных сил РФ вместе с другими боксерами, выступавшими в 12 весовых категориях. Команда ЦСКА заняла второе общекомандное место, уступив бразильцам, с которыми сражались в финалах. По итогам турнира у сборной Вооруженных Сил России четыре золотых, семь серебряных и одна бронзовая медали.

Тренером чемпиона является Александр Подольский. Ранее его воспитанник Усов становился победителем чемпионата ЦФО России по боксу во Владимире и был признан лучшим боксёром турнира. За золото на нем сражались свыше 100 боксеров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.