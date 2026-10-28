Боксер из Королева Владимир Орлов завоевал серебро первенства мира

Воспитанник королевской спортивной школы бокса Владимир Орлов стал серебряным призером первенства мира среди юниоров и юниорок 17–18 лет. Турнир прошел с 16 по 27 октября 2026 года в черногорской Будве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Орлов выступал в весовой категории до 50 кг. Первенство мира в Будве собрало 474 спортсмена из 69 национальных федераций.

В 1/16 финала Орлов победил представителя Азербайджана Али Алиева со счетом 5:0. В 1/8 финала он нокаутировал англичанина Брейдена Дайера в третьем раунде. Четвертьфинал с Рамилем Гурбановым из Беларуси завершился досрочной победой королевского боксера из-за дисквалификации соперника. В полуфинале Шалва Беридзе из Грузии не вышел на бой, и Орлов прошел в финал.

В решающем поединке Владимир встретился с шотландцем Аароном Сарваром. Судьи раздельным решением со счетом 2:3 отдали победу представителю Шотландии. Орлов завоевал серебряную медаль. Спортсмена готовил тренер Владислав Зычков.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.