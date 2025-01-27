Боксер из Дзержинского завоевал серебро на соревнованиях в Электрогорске

В Электрогорске 25–26 января состоялись первые соревнования «Памяти Заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Ю. Л. Черепанова». Юные спортсмены из Дзержинского выходили на ринг и демонстрировали свой уровень подготовки и школу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Округ представляли воспитанники отделения бокса спортивной школы «Орбита» и клуба бокса «Угреша». По итогам поединков, дзержинский боксер Саксонов Кирилл завоевал призовое второе место.

Дзержинские спортсмены неоднократно становились победителями соревнований разного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.