Боец ММА Джефф Монсон создаст спортивную секцию по борьбе в Цхинвале

Депутат башкирского парламента и боец смешанных единоборств Джефф Монсон займется созданием спортивной секции по борьбе в Цхинвале, сообщает РИА Новости .

Соглашение о сотрудничестве спортсмена с комитетом по молодежной политике и спорту Республики Южная Осетия было подписано на экономическом форуме «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Оно предусматривает взаимодействие сторон в области боевых искусств и создании спортивной секции по грэпплингу и джиу-джитсу в Цхинвале.

Монсон родился в США, начал заниматься борьбой еще в университете, а затем увлекся грэпплингом. Он достиг выдающихся результатов в этом виде спорта.

В 2013 году Монсон заявил, что хочет сменить американское гражданство на российское. Спустя два года гражданство одобрили, а спустя еще три — оно было предоставлено борцу указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее Монсон вступился за российских спортсменов, сменивших гражданство. По его словам, к такому решению может подтолкнуть отсутствие в родной стране хорошего оборудования, тренерского состава и другие причины.