Боец ММА Монсон вступился за российских спортсменов, сменивших гражданство

«У меня нет никаких проблем с тем, что спортсмены меняют гражданство и выступают за другую страну. Для этого есть много разных причин», — заявил он.

Как отметил боец, к такому решению может подтолкнуть отсутствие в родной стране хорошего оборудования, тренерского состава, также им может быть запрещено представлять свою родину в спорте. Не исключены и политические причины, семейные обстоятельства при принятии такого решения. Так, по мнению Монсона, существует множество причин, которые оправдывают смену гражданства.

Он добавил, что российские спортсмены не смогут поехать на Олимпийские игры в Турин под флагом страны. А МОК и США буду пытаться максимально заблокировать атлетов из России.