Боец из Пркопьевска Егор Бикрев нокаутировал соперника и стал чемпионом мира

Боец из Прокопьевска Егор Бикрев выиграл титул в Бангкоке за 40 секунд

Боец из Прокопьевска Егор Бикрев завоевал титул чемпиона мира по тайскому боксу в легком весе, отправив соперника в нокаут на 40-й секунде боя, сообщает Сiбдепо .

Поединок прошел на легендарном стадионе Раджадамнерн в Бангкоке — одной из главных арен мирового тайского бокса.

Соперником кузбасского спортсмена стал таец Сангмани Ситтидеч. Бой завершился стремительно: Бикрев отправил противника в нокаут уже на 40-й секунде первого раунда.

Победа принесла спортсмену чемпионский пояс в легком весе и сделала его известным далеко за пределами России.

